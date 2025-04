Bari spaccio di droga a domicilio otto arresti della Gdf

droga recapitando lo stupefacente a domicilio, in alcuni casi attraverso il classico "calo di cestini". La Guardia di Finanza ha eseguito otto arresti nei confronti di residenti nella provincia di Bari (alcuni dei quali già detenuti), dopo un'attività di indagine con intercettazioni, monitoraggio, pedinamenti e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Scoperti punti vendita, funzionanti h24, nel centro storico di Noicattaro. Nelle conversazioni veniva utilizzato un linguaggio allusivo, che convenzionalmente definiva la droga con termini quali "bob" per indicare la marijuana, "giubbotto della Versace o filo spinato" per indicare la cocaina, "limoni" per indicare l'hashish o "il Papa che arriva da Roma" per segnalare l'arrivo di un carico di droga di notevole valore. L'operazione si inquadra nell'ndagine, coordinata dalla Dda, sul clan Misceo, che il primo aprile ha portato a 22 arresti.

