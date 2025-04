Migranti Unicef In 10 anni morti 3500 bambini nel Mediterraneo centrale

Circa sette bambini su dieci affrontano questo viaggio senza un genitore o un tutore legale, il che significa che la maggior parte delle persone minorenni morte o scomparse lungo questa rotta stava viaggiando da sola. I loro viaggi possono essere particolarmente drammatici: secondo i dati raccolti da interviste, oltre la metà delle/dei bambine/i, adolescenti e giovani ha riferito di aver subito violenza fisica, e un terzo di essere stato trattenuto contro la propria volontà. Molti dei bambini che cercano di attraversare il Mediterraneo centrale fuggono da guerre, conflitti, violenze e povertà, cause che continuano ad alimentare la migrazione forzata e a spingerli a cercare sicurezza e opportunità altrove.

Circa 3.500 minorenni sono morti o dispersi nel Mediterraneo centrale negli ultimi 10 anni. Minori migranti e rifugiati nei media: Unicef e Carta di Roma, "l'emergenza fa più notizia delle storie di inclusione, con 7 contenuti su 10". Nuovo Rapporto Annuale dell'Ufficio UNICEF per l'Europa e l'Asia Centrale: nel 2024 raggiunti oltre 30 mila bambine/i, adolescenti e giovani rifugiati e migranti con il programma in Italia. L'Unicef ha accolto in Italia 30 mila minori. Unicef: oltre 20mila migranti raggiunti in due anni con il progetto PROTECT. Oltre 30mila migranti morti nel Mediterraneo in 10 anni. Oltre 1.200 minorenni.

