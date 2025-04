Come riconoscere affrontare e superare il colpo della strega

Come “colpo della strega” che, inaspettato e molto doloroso, Come in un incantesimo compromette e limita i movimenti della schiena.“Il blocco lombare acuto – spiega il Prof. Pietro Randelli, Ordinario di Ortopedia dell’Università degli Studi di Milano, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Gaetano Pini e Presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) – è una patologia molto frequente, basti pensare che la maggior parte delle persone riferisce almeno un episodio nel corso della vita e richiede una gestione iniziale da parte del medico di medicina generale: il trattamento solitamente prevede riposo e somministrazione di farmaci antidolorifici che risolvono i sintomi nella maggior parte dei casi. Lopinionista.it - Come riconoscere, affrontare e superare il “colpo della strega”? Leggi su Lopinionista.it Il mal di schiena è tra le principali cause di disabilità a livello globale: 1 persona su 13 nel mondo ha sperimentato nel corso dell’anno almeno un dolore lombare (Dati OMS)ROMA – Arriva all’improvviso, un movimento sbagliato e in un attimo ci si ritrova letteralmente “piegati in due”: parliamo del blocco lombare acuto o lombalgia, più comunemente conosciuto” che, inaspettato e molto doloroso,in un incantesimo compromette e limita i movimentischiena.“Il blocco lombare acuto – spiega il Prof. Pietro Randelli, Ordinario di Ortopedia dell’Università degli Studi di Milano, DirettoreClinica Ortopedica dell’Istituto Gaetano Pini e PresidenteSocietà Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) – è una patologia molto frequente, basti pensare che la maggior parte delle persone riferisce almeno un episodio nel corsovita e richiede una gestione iniziale da parte del medico di medicina generale: il trattamento solitamente prevede riposo e somministrazione di farmaci antidolorifici che risolvono i sintomi nella maggior parte dei casi.

