Laprimapagina.it - Pasqua 2025, l’augurio del Vescovo Alberti alla Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi: siamo pellegrini di speranza

In occasione della Santa, Monsignor Giuseppedelladi, ha rivoltocomunità diocesana un messaggio intenso e carico di significato, un invito a vivere la Settimana Santa come “di”, in sintonia con lo spirito dell’Anno Giubilare in corso.Nel suo augurio, il presule esorta i fedeli a non essere turisti distratti, che restano in superficie senza penetrare nel dolore e nella complessità della storia delle persone; non vagabondi, senza meta e senso; e neppure naufraghi, travolti dagli eventi senza alcuna direzione. Al contrario, la chiamata è a camminare come popolo di Dio, sulle orme di Cristo, nella via della croce e della luce, con consapevolezza e fede.“La via che percorre Cristo è veramente via diperché via dell’amore, del dono totale di sé, che sempre vince e fa entrare nella vita nuova”, ha scritto il