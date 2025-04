Ti spetta un rimborso di 234 euro dal Servizio Sanitario Nazionale attenzione alla nuova truffa L’allarme del Ministero della Salute Tutto falso

rimborso da 234,40 euro per un presunto pagamento in eccesso al Servizio Sanitario Nazionale. Sembra Tutto ufficiale: logo, intestazione, linguaggio tecnico. Ma è una truffa. A segnalarlo è lo stesso Ministero della Salute, che in una nota chiarisce: “Stanno circolando false email a nome del Ministero della Salute che promettono rimborsi economici. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”. L’invito è a “non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio”.Il testo dell’email è costruito per sembrare credibile. Si parla di “una recente verifica sui tuoi versamenti” che avrebbe fatto emergere “un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Servizio Sanitario Nazionale”. La cifra promessa è precisa: 234,40 euro. Ilfattoquotidiano.it - “Ti spetta un rimborso di 234 euro dal Servizio Sanitario Nazionale”: attenzione alla nuova truffa. L’allarme del Ministero della Salute: “Tutto falso” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una mail che promette unda 234,40per un presunto pagamento in eccesso al. Sembraufficiale: logo, intestazione, linguaggio tecnico. Ma è una. A segnalarlo è lo stesso, che in una nota chiarisce: “Stanno circolando false email a nome delche promettono rimborsi economici. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”. L’invito è a “non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio”.Il testo dell’email è costruito per sembrare credibile. Si parla di “una recente verifica sui tuoi versamenti” che avrebbe fatto emergere “un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al”. La cifra promessa è precisa: 234,40

