Niente mondanità ma ci basta una panchina e una bottiglia d acqua condivisa la periferia raccontata dai giovani

periferia? È quanto hanno raccontato i giovani partecipanti al progetto "Remotely Active" di Castanea, promosso dall'associazione di Messina "The Cave" insieme al Movimento Nuova Castanea, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio e le bellezze del paese tramite la. Messinatoday.it - "Niente mondanità ma ci basta una panchina e una bottiglia d'acqua condivisa", la periferia raccontata dai giovani Leggi su Messinatoday.it Cosa significa vivere in? È quanto hanno raccontato ipartecipanti al progetto "Remotely Active" di Castanea, promosso dall'associazione di Messina "The Cave" insieme al Movimento Nuova Castanea, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio e le bellezze del paese tramite la.

Potrebbe interessarti anche:

Milan, basta con Rafa Leao e Theo Hernández: panchina e poi addio

Sembra davvero finita la storia d'amore tra Rafael Leao, Theo Hernández e il Milan: nel prossimo calciomercato estivo cessione molto probabile

Lecce-Milan, le pagelle di Leao: non merita la panchina! Gli basta…

Uno dei migliori in campo in Lecce-Milan è stato senza dubbio Rafael Leao: entrato nella ripresa ha cambiato tutto. Le pagelle del portoghese

Una panchina rossa per dire basta alla violenza

Il CSA di Latina “V. Veneto” celebrerà la Giornata internazionale della donna con un’iniziativa che prevede l’inaugurazione di una panchina rossa, collocata sotto i portici dell’edificio. L’idea, ...

"Niente mondanità ma ci basta una panchina e una bottiglia d'acqua condivisa", la periferia raccontata dai giovani. Ne parlano su altre fonti