Monfalcone stravince il centrodestra flop della lista islamica sponsorizzata da Soumahoro a oltre metà sezioni scrutinate

Monfalcone manca poco al momento della verità: nel weekend appena trascorso si è votato per eleggere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Ha fatto rimore e creato polemiche la prima lista totalmente islamica guidata dall’ingegnere Bou Konate. E’ la lista “Italia plurale” lanciata da Soumahoro. L’affluenza è stata del 57% e l’eventuale ballottaggio si svolgerà nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 aprile. Ma a giudicare dalla metà delle sezioni scrutionate sembra poco probabile un ballottaggio.A Monfalcone centrodestra in vantaggio col 71, per centoCon 26 sezioni scrutinate su 36, il candidato di centrodestra è nettamente in vantaggio sugli avversari con il 71,% delle preferenze. (qui il link per seguire lo spoglio)- Segue quello di sinistra con il 26,23% e infine non una grande performance di Konate con il 2,96%. Secoloditalia.it - Monfalcone, stravince il centrodestra: flop della lista islamica sponsorizzata da Soumahoro a oltre metà sezioni scrutinate Leggi su Secoloditalia.it manca poco al momentoverità: nel weekend appena trascorso si è votato per eleggere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Ha fatto rimore e creato polemiche la primatotalmenteguidata dall’ingegnere Bou Konate. E’ la“Italia plurale” lanciata da. L’affluenza è stata del 57% e l’eventuale ballottaggio si svolgerà nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 aprile. Ma a giudicare dalladellescrutionate sembra poco probabile un ballottaggio.Ain vantaggio col 71, per centoCon 26su 36, il candidato diè nettamente in vantaggio sugli avversari con il 71,% delle preferenze. (qui il link per seguire lo spoglio)- Segue quello di sinistra con il 26,23% e infine non una grande performance di Konate con il 2,96%.

