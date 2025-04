Bojan Panic al gip Nascondevo i coltelli da mio padre perché temevo il peggio

coltelli perché avevo paura che facesse del male alla mamma”. Sono queste le parole di Bojan Pianic, il diciannovenne che nella notte tra il 3 e il 4 aprile ha ucciso suo padre che stava aggredendo la madre e che lunedì 14 aprile è stato interrogato dal giudice Gianmarco Giua e. Trentotoday.it - Bojan Panic al gip: “Nascondevo i coltelli da mio padre perché temevo il peggio” Leggi su Trentotoday.it “Ho nascosto iavevo paura che facesse del male alla mamma”. Sono queste le parole diPianic, il diciannovenne che nella notte tra il 3 e il 4 aprile ha ucciso suoche stava aggredendo la madre e che lunedì 14 aprile è stato interrogato dal giudice Gianmarco Giua e.

Potrebbe interessarti anche:

Scarcerato Bojan Panic, il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la mamma: “Volevo proteggerla”

È stato scarcerato Bojan Panic, il 19enne che ha ucciso il padre violento per difendere la mamma dalle percosse. Il ragazzo ha raccontato di aver agito per proteggerla durante una lite.Continua a ...

Bojan Panic e l'omicidio del padre a Mezzolombardo, la confessione del 19enne e il racconto dei vicini

Mezzolombardo, il 19enne Bojan Panic ha confessato di aver ucciso il padre. I vicini: "Alle 2 c'era calma piatta"

Cos'è Where ARE U e come funziona l'app salva-vita: l'aveva scaricata la madre di Bojan Panic

Cos'è Where ARE U e come funziona l'app salva-vita che permette di contattare le forze dell'ordine: l'aveva anche la madre di Bojan Panic

Omicidio di Mezzolombardo: Bojan Panic al gip: “Nascondevo i coltelli da mio padre perché temevo il peggio”. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da repubblica.it: Trento, davanti al gip il ragazzo che ha ucciso il papà per difendere la madre: “Ancora sotto shock” - Bojan Panic, 19 anni, interrogato in tribunale, ha “risposto a tutte le domande e anche alle precisazioni chieste dal pm”. Il giudice si è riservato di ...

msn.com comunica: Bojan Panic uccise il papà a coltellate per difendere la mamma dalle violenze: «È ancora sotto choc ma collaborativo. Vorrebbe tornare a studiare» - TRENTO - Bojan Panic, il 19enne che ha ucciso il padre Simeun a coltellate per difendere la madre Milka, ha dimostrato "assoluta collaborazione" durante l'interrogatorio davanti al ...

Si apprende da msn.com: Ha ucciso il padre per difendere la madre, interrogatorio di garanzia per Panic - Il giovane ha risposto a tutte le domande. L'avvocata Manca: "Il mio assistito è ancora sotto choc, servirà tempo perché riesca a comprendere appieno quanto avvenuto" ...