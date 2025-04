Bimba di 7 anni investita da un8217auto pirata all’uscita da scuola si cerca il guidatore in fuga

anni è stata investita da un'auto pirata all'uscita di scuola a Villanterio, in provincia di Pavia. Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale di Pavia che è alla ricerca del guidatore. Leggi su Fanpage.it Una bambina di 7è statada un'autoall'uscita dia Villanterio, in provincia di Pavia. Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale di Pavia che è alla ridel

