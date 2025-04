‘Niente sfratto sono ai domiciliari’ ma Carabinieri scoprono che è falso

sfratto. Ma quando i Carabinieri sono arrivati a casa dell’uomo, 74 anni, lui ha mostrato un documento che certificava che in quella casa doveva scontare i domiciliari e, quindi, non poteva affatto essere sfrattato.Nero su bianco l’anziano ha mostrato un foglio con l’intestazione della caserma dei Carabinieri della stazione Vomero Arenella con tanto di notifica da parte del carabiniere che aveva firmato l’atto. Lo sfratto viene, dunque, rimandato dall’ufficiale giudiziario al 10 giugno. Ma l’avvocato dei proprietari dell’immobile di via Teofilo Patini, nel quartiere Arenella, inizia ad avere sospetti e chiede ai Carabinieri di approfondire la questione.I militari effettuano gli accertamenti e ieri pomeriggio l’intera vicenda viene ricostruita. Anteprima24.it - ‘Niente sfratto sono ai domiciliari’, ma Carabinieri scoprono che è falso Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNon pagava l’affitto da un anno e così è scattata l’esecuzione dello. Ma quando iarrivati a casa dell’uomo, 74 anni, lui ha mostrato un documento che certificava che in quella casa doveva scontare i domiciliari e, quindi, non poteva affatto essere sfrattato.Nero su bianco l’anziano ha mostrato un foglio con l’intestazione della caserma deidella stazione Vomero Arenella con tanto di notifica da parte del carabiniere che aveva firmato l’atto. Loviene, dunque, rimandato dall’ufficiale giudiziario al 10 giugno. Ma l’avvocato dei proprietari dell’immobile di via Teofilo Patini, nel quartiere Arenella, inizia ad avere sospetti e chiede aidi approfondire la questione.I militari effettuano gli accertamenti e ieri pomeriggio l’intera vicenda viene ricostruita.

Potrebbe interessarti anche:

Inzaghi: «Abbiamo sbagliato completamente la partita. Niente alibi, ci sono ancora 45 punti in palio»

Simone Inzaghi a Sky dopo la sconfitta a Firenze per 3-0. «Abbiamo sbagliato completamente la partita, è mancato tutto, abbiamo meritato la sconfitta, la Fiorentina ha messo corsa e determinazione. ...

Chiara Ferragni: “Sono serena per la sentenza sul PandoroGate, non ho fatto niente. Non mi fiderei di persone sbagliate”

Chiara Ferragni è stata fermata da un giornalista di Rai3 che le ha posto alcune domande, alle quali ha risposto molto serenamente, inerenti alla sentenza sul PandoroGate e sulle dichiarazioni di ...

Slittino: niente medaglia per Voetter/Oberhofer, le azzurre sono quarte ai Mondiali. Vincono Egle/Kipp

Segue praticamente l’andazzo della stagione di Coppa del Mondo la gara del doppio femminile ai Mondiali di slittino 2025 in corso di svolgimento a Whistler, in Canada. Le austriache Selina Egle e ...

'Niente sfratto sono ai domiciliari', ma Cc scoprono che è falso. Gli organizzatori del corteo proPal, dalla Polizia provocazione. Gerenza. Arzano, niente sfratto per mamma e nipote del boss Monfregolo. Ne parlano su altre fonti