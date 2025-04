Trump contro Harvard finanziamenti congelati se non rivede le sue politiche

Washington, 15 aprile 2025 - L'università di Harvard non accetta di rivedere le sue politiche e Trump taglia i fondi: questo è l'annuncio della Casa Bianca, che ha deciso di congelare ben 2,2 miliardi di sovvenzioni e 60 milioni di dollari in contratti pluriennali. Ma il bilancio dei finanziamenti messi a rischio è ben più alto: si parla di 9 miliardi di dollari, tutti legati al governo federale. Washington ha chiesto all'ateneo di eliminare i programmi per la diversità, l'equità e l'inclusione, il divieto di indossare la mascherina durante le proteste nei campus, nonché la riforma delle assunzioni e delle ammissioni basate sul merito e la riduzione del potere detenuto da docenti e amministratori "più impegnati nell'attivismo che nella ricerca accademica". "L'Università non rinuncerà alla sua indipendenza né ai suoi diritti costituzionali", aveva tuonato il presidente di Harvard, Alan M.

