Non esiste alcuna proposta Ue sulle etichette sanitarie del vino Lollobrigida si confonde Uiv corregge il ministro

Lollobrigida fa l'oppositore di un prodotto che dovrebbe essere tutelato dal suo ministero" Gamberorosso.it - “Non esiste alcuna proposta Ue sulle etichette sanitarie del vino, Lollobrigida si confonde”. Uiv corregge il ministro Leggi su Gamberorosso.it Il segretario generale Uiv Paolo Castelletti risponde anche sui vini dealcolati: "fa l'oppositore di un prodotto che dovrebbe essere tutelato dal suo ministero"

Potrebbe interessarti anche:

“Non esiste alcuna possibilità che il palazzo comunale di Collescipoli venga trasformato in un B&B”

“Desidero rassicurare i cittadini di Collescipoli che hanno espresso preoccupazione riguardo al futuro del palazzo comunale: l’allarme sollevato dall’associazione Astrolabio e sottoscritto da oltre ...

Moviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…»

di RedazioneMoviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…» Le parole dell’ex arbitro Intervenuto negli studi di Pressing, ...

Francesca Michielin pubblica “L’amore esiste 2025 reloaded”

MILANO – Sono passati dieci anni da quando Francesca Michielin ha incantato per la prima volta il pubblico con “L’amore esiste”, singolo doppio disco di platino estratto dal suo secondo album in ...

“Non esiste alcuna proposta Ue sulle etichette sanitarie del vino, Lollobrigida si confonde”. Uiv corregge il ministro. Manfredonia Calcio, Rotice rassicura: “Crediamo nella salvezza diretta. Nessuna proposta per la società”. Giorgio Del Ghingaro: "La Provincia non ha alcuna competenza. E oggi non è credibile". Sanzione Ue a X, la commissione smentisce «non c'è alcuna proposta di multa». Usa, proposta bipartisan: dazi del 500% a chi fa affari con Mosca. Oggi colloquio Dimitrev-Witkoff - Usa: Trump, firmero' per dazi reciproci in tutto il mondo. Sanità; , Uil Fpl, Nursing Up: ancora una proposta di rinnovo contrattuale a risorse invariate, senza alcun riconoscimento e valorizzazione concreta del personale. Ne parlano su altre fonti

Segnala algheroeco.com: Legge sul fine vita, Tedde: “la proposta non esiste” - Il primo del mese ha annunciato di avere depositato un disegno di legge sul fine vita. Ma di questo progetto non v’è traccia né fra gli atti del Consiglio Regionale né fra le delibere della Giunta-. E ...

Come scrive quotidianosanita.it: Non esiste solo il “disagio psicologico” - non si legge di alcuna proposta politica per affrontare l’attuale crisi della Sanità pubblica e si è invece aperta una vera e propria gara a sostegno del “supporto psicologico” o magari ...

Riporta pressenza.com: Una proposta che non si può rifiutare: una campagna contro i “rimpatri volontari” - Appello di Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) per aderire alla campagna “Voluntary Humanitarian Refusal: Una proposta che non ...