Crisi idrica la protezione civile Situazione di emergenza gestibile

Situazione degli invasi idrici scarsamente riempiti in Sicilia, è fondamentale evitare allarmismi ingiustificati, spesso generati da notizie o dichiarazioni non supportate da dati pertinenti e aggiornati. In particolare, è fuorviante parlare di esaurimento degli invasi entro sei mesi". Agrigentonotizie.it - Crisi idrica, la protezione civile: "Situazione di emergenza gestibile" Leggi su Agrigentonotizie.it "Sulladegli invasi idrici scarsamente riempiti in Sicilia, è fondamentale evitare allarmismi ingiustificati, spesso generati da notizie o dichiarazioni non supportate da dati pertinenti e aggiornati. In particolare, è fuorviante parlare di esaurimento degli invasi entro sei mesi".

Crisi idrica, la protezione civile: "Situazione di emergenza gestibile". Crisi idrica: Bardi agli Stati generali della Protezione civile. Emergenza idrica: sospensione restrizioni alle erogazioni idriche dei Comuni del Sistema Posada. Emergenza Idrica: Verifiche sul Livello della Diga Ancipa. Crisi idrica, audizione Ciciliano, Protezione civile. Crisi idrica, Schifani: «Soluzioni immediate per le criticità urgenti, no a giustizia fai da te».

