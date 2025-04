Leoni Juventus in estate possibile testa a testa con l’Inter per il gioiellino del Parma Tutti gli aggiornamenti

Tra i calciatori monitorati dal mercato Juventus in vista della prossima sessione estiva c'è anche Giovanni Leoni, giovanissimo difensore del Parma unico classe 2006 a giocare titolare in Serie A. La scorsa estate il club ducale ha investito 5 milioni di euro più 3 di bonus per assicurarselo, battendo la concorrenza di Inter, Napoli e Juve. Ora secondo Tuttosport nei prossimi mesi potrebbe nascere un vero e proprio duello di mercato tra Juve e Inter per arrivare ad uno dei talenti più cristallini del calcio italiano in prospettiva.

