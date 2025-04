Lapresse.it - Champions League, Inter-Bayern 16 aprile: orario e dove vederla in tv

L’torna in campo domani sera, mercoledì 16, alle 21 incontro ilMonaco, per il ritorno dei quarti di finale. Il match è in programma allo stadio di San Siro, a Milano, dopo la vittoria dei nerazzurri per 2-1 all’andata in Germania.Monaco,in tvUna sfida che è la riedizione della finale del 2010 vinta dai nerazzurri, all’epoca allenati da Josè Mourinho, al ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid. Il match non sarà trasmesso in chiaro in tv. La partita sarà infatti visibile in diretta in esclusiva su Prime Video, attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e in streaming per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.Inzaghi, per il ritorno con il, ritrova Dimarco, che riprenderà posto sulla corsia di sinistra.