Da Bach a Schubert e Saguatti alla chiesa di San Francesco in Rocca tornano i Canti della Passione del venerdì Santo

venerdì 18 aprile alle 21, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco in Rocca, la magia della musica classica e la profonda spiritualità si fonderanno, come da tradizione, nella Via Crucis animata dai Canti della Scuola Corale Puccini, da oltre sessant'anni uno dei momenti centrali

