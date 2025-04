Brucia lo storico hotel Panorama di Fai della Paganella

della Paganella, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato all’interno dell’hotel Panorama, attualmente chiuso.Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, il rogo ha interessato i piani superiori e il tetto della. Trentotoday.it - Brucia lo storico hotel Panorama di Fai della Paganella Leggi su Trentotoday.it Mattinata di paura quella vissuta oggi, martedì 15 aprile, a Fai, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato all’interno dell’, attualmente chiuso.Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, il rogo ha interessato i piani superiori e il tetto

BRUCIA IL TETTO DELL'HOTEL PANORAMA: ALLARME QUESTA MATTINA A FAI DELLA PAGANELLA.