Grandi eventi e rumore gli 8 dubbi de La Comune sul inquinamento acustico

inquinamento acustico in città. Il gruppo ‘La Comune’ ha, infatti, presentato un’interpellanza in cui evidenzia le preoccupazioni circa il ‘rumore’ creato dagli eventi organizzati in città. E nel documento. Ferraratoday.it - Grandi eventi e rumore, gli 8 dubbi de 'La Comune' sull'inquinamento acustico Leggi su Ferraratoday.it Condanna nei confronti della lettera minatoria al sindaco. Ma anche richieste in merito all’in città. Il gruppo ‘La’ ha, infatti, presentato un’interpellanza in cui evidenzia le preoccupazioni circa il ‘’ creato dagliorganizzati in città. E nel documento.

Potrebbe interessarti anche:

Festival dei sogni 2025 al grand hotel des anglais: benessere, ospitalità e grandi eventi in concomitanza con il festival della canzone italiana

INAUGURAZIONE CON ANNA FALCHI L’inaugurazione ufficiale del Festival dei Sogni 2025 si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 16 presso il Grand Hotel des Anglais. L'evento sarà inaugurato da Anna ...

VIDEO | "Puntiamo sui grandi eventi. Il 1 maggio? Intanto c'è la fiera di primavera": così Cremonese replica al Pd

Prosegue il botta e risposta sull’organizzazione degli eventi di primavera, a Pescara. Dopo l’ultimo attacco dei consiglieri comunali dem, che ribadiscono quali e quanti sono stati i concerti ...

Larissa Iapichino vince i Campionati Italiani: buona misura indoor, ora i grandi eventi

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo valida per i Campionati Italiani Indoor, andata in scena al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse toscana aveva aperto la stagione qualche ...

Grandi eventi e rumore, gli 8 dubbi de 'La Comune' sull'inquinamento acustico. Rumore In Studio | Coca Puma. Napoli, migliaia di studenti in piazza Plebiscito per l’8 marzo: “La nostra forza fa rumore”. Programma Teatro Verdi - Padova. Il "Rumore Bim Festival" fa tappa ad Aversa. Martina Franca | Manuscripta 2025: Francesca Torre presenta Fai Rumore. Ne parlano su altre fonti 