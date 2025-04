Lavori al passaggio a livello chiude per una notte via Stradella

notte tra giovedì 17 e venerdì 18 aprile sarà sospesa la circolazione stradale su via Stradella per consentire Lavori alla linea ferroviaria Modena-Sassuolo.In particolare, la chiusura sarà operata dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 aprile in corrispondenza, appunto, della. Modenatoday.it - Lavori al passaggio a livello, chiude per una notte via Stradella Leggi su Modenatoday.it Nellatra giovedì 17 e venerdì 18 aprile sarà sospesa la circolazione stradale su viaper consentirealla linea ferroviaria Modena-Sassuolo.In particolare, la chiusura sarà operata dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 aprile in corrispondenza, appunto, della.

Potrebbe interessarti anche:

Lavori al passaggio a livello, cambia la viabilità

Nei giorni di domani e sabato dalle ore 8.30 alle ore 17, è disposta la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del senso unico alternato regolato da movieri nel centro ...

Lavori al passaggio a livello: stop al transito di veicoli e pedoni per 4 giorni

Sarà chiuso al transito di veicoli e pedoni per quattro giorni, dalle 8 di venerdì alle 17 di lunedì, il passaggio a livello su via Quaglia a Faenza, lungo la linea ferroviaria ...

Bellano, finalmente il sottopassaggio: al via i lavori per eliminare il passaggio a livello

Dopo decenni di attesa e lunghi anni di progettazione, è giunto il momento cruciale per Bellano: lunedì 31 marzo prenderanno il via i lavori che porteranno alla realizzazione del sottopassaggio ...

Lavori al passaggio a livello, chiude per una notte via Stradella. Linea Castelfranco-Bassano: chiuso il passaggio a livello di Castello di Godego. Lavori al passaggio a livello di via Brescia a Mantova, chiuso al traffico un tratto della provinciale. Nei prossimi giorni sarà chiuso definitivamente il passaggio a livello sulla via per Santo Spirito. Porta Fiorentina, chiude il passaggio a livello per lavori: divieto di transito dalle 22 alle 5. Via Stradone, chiude un tratto in corrispondenza del passaggio a livello da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio per lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica. Ne parlano su altre fonti

Segnala esperonews.it: Cefalù, lavori al passaggio a livello “Gallizza”: scuole chiuse lunedì - A seguito dei lavori sulla linea ferroviaria Palermo-Messina e in particolare all’altezza del passaggio a livello “Gallizza” di Cefalù, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, l’amministrazione comu ...

Come scrive cuneo24.it: Tarantasca, chiusi per lavori i passaggi a livello di via Monea e via Sant’Anna - Tarantasca. Il comune di Tarantasca avvisa che, a causa di lavori da parte di RFI, dalle ore 23 di oggi, venerdì 11 aprile, fino alle ore 23.59 di martedì 15 aprile saranno chiusi i passaggi a livello ...

Riporta chiamamicitta.it: Tempi triplicati ai passaggi a livello chiusi, Alice Parma interroga in Regione - Negli ultimi mesi, a seguito delle nuove disposizioni in materia di sicurezza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA), i tempi di chiusura dei passaggi a livello con mezze ...