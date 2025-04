Ilfattoquotidiano.it - “Qualcuno deve ringraziare il Napoli”: il commento di Conte sulla lotta scudetto contro l’Inter

“Stiamo facendo qualcosa di bello, forse inaspettato. E lo dico con ironia: dovreste ringraziarci perché stiamo tenendo vivo il campionato, altrimenti i titoli di giornale sarebbero già finiti”. L’allenatore del, Antonio, ha commentato con queste parole rilasciate a Dazn la vittoria della sua squadral’Empoli nell’ultimo turno di Serie A che gli permette di restare a soli 3 punti di distanza dalcapolista. “ilse stiamo ancora parlando di”, ha rivendicato. Che poi si è sfogato: “Senza di noi il campionato sarebbe già chiuso, si venderebbero meno giornali e si parlerebbe meno nelle trasmissioni sportive“.Il, nelle 14 partite disputate nel 2025, ha però vinto solo 7 volte. Considerando che a differenza dei nerazzurri, impegnati ancora in tutte le competizioni, gli uomini digiocano solo in campionato una delle critiche che gli sono state fatte maggiormente riguarda la mancanza di continuità, che per molti incredibilmente sarebbe riconducibile alla forma fisica della squadra: “I problemi nelle scorse partite non erano nei primi o nei secondi tempi, ma in alcune dinamiche mentali.