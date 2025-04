Riforma Rai Schlein Conte e altri leader politici aderiscono al tavolo di MoveOn Italia

tavolo sulla Riforma della Rai. I leader di Pd Elly Schlein, del M5s Giuseppe Conte, di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, di Più Europa Riccardo Magi hanno aderito alla proposta lanciata da MoveOn Italia, Articolo 21, Rete #NoBavaglio, insieme ad altri movimenti e associazioni in un incontro alla stampa estera, a Roma. Titolo dell'incontro "Informazione, emergenza democratica: media freedom act, Riforma Rai, conflitto di interesse, piattaforma social europea. No al decreto sicurezza. La società civile chiama al tavolo la politica". A moderare Vincenzo Vita, Marco Quaranta, Marino Bisso. Quotidiano.net - Riforma Rai: Schlein, Conte e altri leader politici aderiscono al tavolo di MoveOn Italia Leggi su Quotidiano.net Sì a unsulladella Rai. Idi Pd Elly, del M5s Giuseppe, di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, di Più Europa Riccardo Magi hanno aderito alla proposta lanciata da, Articolo 21, Rete #NoBavaglio, insieme admovimenti e associazioni in un incontro alla stampa estera, a Roma. Titolo dell'incontro "Informazione, emergenza democratica: media freedom act,Rai, conflitto di interesse, piattaforma social europea. No al decreto sicurezza. La società civile chiama alla politica". A moderare Vincenzo Vita, Marco Quaranta, Marino Bisso.

