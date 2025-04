Maltempo Toscana pioggia incessante salgono i livelli dei fiumi

Maltempo che da diverse ore sta interessando la Toscana fa sentire i suoi effetti. Dopo una notte di precipitazioni senza sosta diversi corsi d’acqua hanno visto il livello innalzarsi velocemente fino a raggiungere i livelli di guardia. “Piogge insistenti e localmente abbondanti hanno interessato soprattutto le zone settentrionali della regione con 130 millimetri registrati all’Acquerino (Pistoia) – scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani – Nelle prossime ore le precipitazioni diventeranno più sparse e intermittenti anche sulle zone appenniniche”. In funzione le idrovore. Il livello dei fiumi "Abbiamo attivato gli impianti idrovori Senice, Castelletti e Crucignano con il Consorzio di Bonifica”, spiega Giani. La situazione dei fiumi (dati del Centro funzionale della Regione Toscana) vede l’Ombrone Pistoiese sopra il secondo livello di guardia a Poggio a Caiano (è a 5,1 metri rispetto ai 5 metri del primo livello) anche se non è stata ancora raggiunta ancora la portata necessaria per l’entrata in funzione del sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne. Lanazione.it - Maltempo Toscana, pioggia incessante: salgono i livelli dei fiumi Leggi su Lanazione.it Firenze, 15 aprile 2025 – L’ondata diche da diverse ore sta interessando lafa sentire i suoi effetti. Dopo una notte di precipitazioni senza sosta diversi corsi d’acqua hanno visto il livello innalzarsi velocemente fino a raggiungere idi guardia. “Piogge insistenti e localmente abbondanti hanno interessato soprattutto le zone settentrionali della regione con 130 millimetri registrati all’Acquerino (Pistoia) – scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani – Nelle prossime ore le precipitazioni diventeranno più sparse e intermittenti anche sulle zone appenniniche”. In funzione le idrovore. Il livello dei"Abbiamo attivato gli impianti idrovori Senice, Castelletti e Crucignano con il Consorzio di Bonifica”, spiega Giani. La situazione dei(dati del Centro funzionale della Regione) vede l’Ombrone Pistoiese sopra il secondo livello di guardia a Poggio a Caiano (è a 5,1 metri rispetto ai 5 metri del primo livello) anche se non è stata ancora raggiunta ancora la portata necessaria per l’entrata in funzione del sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne.

