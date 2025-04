Incidente a Volpiano incendio di un bus in marcia mezzo completamente distrutto dalle fiamme

Volpiano nella mattinata di oggi, martedì 15 aprile 2025. Il conducente, unica persona a bordo in quel momento, è riuscito a scendere e a dare l'allarme. Sul posto, per lo spegnimento, sono intervenute. Torinotoday.it - Incidente a Volpiano: incendio di un bus in marcia, mezzo completamente distrutto dalle fiamme Leggi su Torinotoday.it Un bus di linea ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava sulla circonvallazione est dinella mattinata di oggi, martedì 15 aprile 2025. Il conducente, unica persona a bordo in quel momento, è riuscito a scendere e a dare l'allarme. Sul posto, per lo spegnimento, sono intervenute.

Come scrive torinoggi.it: Brucia un bus in sosta a Volpiano: a bordo soltanto l'autista che riesce a mettersi in salvo [FOTO] - Intervento di soccorso questa mattina a partire dalle 8:20 a Volpiano da parte dei vigili del fuoco di Torino per l’incendio di un bus del trasporto pubblico alimentato a gasolio. Fortunatamente l'uni ...

Lo riporta torinotoday.it: Incidente a Volpiano: scontro tra auto e moto, entrambi i conducenti in ospedale - Nella mattinata di oggi, giovedì 10 aprile 2025, è avvenuto un incidente in via Brandizzo (la provinciale 39) a Volpiano, proprio davanti alla sede del nucleo elicotteristi dei carabinieri.