Eden” di Ron Howard: l’uomo, la natura e il tormento della civiltà.

Roma, 15 apr – C’è un’innegabile novità nel fatto chesia stato diretto da Ron. Regista che, secondo tutti i parametri razionali – incassi, premi, longevità – ha avuto una delle carriere più celebratestoria di Hollywood. Una novità perchè nonostante gli sia stata cucita addosso l’etichetta del regista “per famiglie”,rompe con tutto questo, e lo fa con una brutalità sorprendente.è un super-classicoTratto da eventi reali – il tentativo di tre gruppi europei di colonizzare l’isola disabitata di Floreana, al largo delle Galápagos, negli anni Trenta – è un film che pare non aver nulla a che fare con l’autore di Apollo 13. Eppure, proprio per questo, è probabilmente il suo lavoro più sincero, decisamente il più “classico dei classici”: in effetti, sembra uscito direttamente dalla mente di Stevenson o Hamsun.