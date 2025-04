Uomini e Donne anticipazioni Cristina dà di matto lite furiosa al Trono Over

Uomini e Donne. Ieri, lunedì 14 aprile, è stata effettuata una nuova registrazione del programma e non sono mancate liti molto accese, sia al Trono Classico, sia a quello Over. Partendo dal primo, Gianmarco Steri ha discusso pesantemente con Cristina Ferrara, al punto che la ragazza ha dato letteralmente di matto. Anche tra i più grandi, però, ci sono stati dei momenti molto concitati. Spoiler registrazione 14 aprile Uomini e Donne: Cristina dà di matto contro GianmarcoLe anticipazioni della registrazione del 14 aprile di Uomini e Donne, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Gianmarco Steri, come preannunciato nelle riprese del 13 aprile, è andato a riprendere Nadia Di Donato. Il ragazzo è andato sotto casa sua e le ha chiesto di incontrarla. Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni: Cristina dà di matto, lite furiosa al Trono Over Leggi su Tutto.tv Altra registrazione altre liti a. Ieri, lunedì 14 aprile, è stata effettuata una nuova registrazione del programma e non sono mancate liti molto accese, sia alClassico, sia a quello. Partendo dal primo, Gianmarco Steri ha discusso pesantemente conFerrara, al punto che la ragazza ha dato letteralmente di. Anche tra i più grandi, però, ci sono stati dei momenti molto concitati. Spoiler registrazione 14 apriledà dicontro GianmarcoLedella registrazione del 14 aprile di, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Gianmarco Steri, come preannunciato nelle riprese del 13 aprile, è andato a riprendere Nadia Di Donato. Il ragazzo è andato sotto casa sua e le ha chiesto di incontrarla.

