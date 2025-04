La Nato usa l’Intelligenza artificiale Siamo entrati nell’era post atomica

Nato. L'azienda creata poco più di 20 anni fa da Peter Thiel, Stephen Cohen, Joe Lonsdale e Alex Karp dopo essere diventata fornitore indispensabile di tutte le agenzie federali Usa e delle agenzie di intelligence occidentali ha annunciato ieri un accordo con Ncia, il dipartimento delle comunicazioni e delle informazioni dell'Alleanza. Sul tavolo l'applicazione dell'Intelligenza artificiale alle missioni Nato e quindi alla guerra. Nulla di teorico – anzi, tutto molto pratico, visto che il software chiamato Maven smart system sarà operativo già da metà maggio. Secondo il direttore generale di Ncia, Ludwig Decamps, l'impiego della piattaforma fornirà «capacità di Intelligenza artificiale personalizzate e all'avanguardia» all'Alleanza atlantica, garantendo che le forze armate siano dotate «degli strumenti necessari per un'azione efficace e decisiva sul campo di battaglia moderno».

La Nato usa l'Intelligenza artificiale. Siamo entrati nell'era post atomica

L'Alleanza si prepara alla guerra ibrida stringendo un patto con Palantir, azienda del Deep State americano. Sul piatto un software di analisi militare propedeutico a un nuovo progetto Manhattan in ...

