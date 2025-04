Chiassai attacca Giani Pensi più al personale che manca al ospedale e meno alla campagna elettorale

Lanazione.it - Chiassai attacca Giani. “Pensi più al personale che manca all'ospedale e meno alla campagna elettorale”

Arezzo, 15 aprile 2025 – Non usa mezzi termini SilviaMartini, sindaco nel criticare duramente il presidente della Regione Toscana, Eugenio, accusa di anteporre la suaalle reali emergenze della sanità pubblica. «Da tempo si susseguono grida d'rme inascoltate sulla carenza disanitario — denunciaMartini — ma la Regione continua a non dare risposte concrete. È inaccettabile che da anni il Presidenteresti sordo di fronte alle denunce dei sindacati, l'ultima delle quali sollevata dal Nursind, in meritogravenza di operatori socio-sanitari (OSS) nella Asl Toscana Sud Est. Centinaia di OSS, di fatto, sono “spariti” dal fabbisogno, senza che nessuno muova un dito.» La critica si fa ancora più aspra quandoaccusadi essere ormai totalmente assorbito dsua attività, piuttosto che dal governo dei problemi reali.