Lazio Bodo Glimt dove vederla orario e probabili formazioni

Lazio-Bodo Glimt: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Lazio-Bodo Glimt.

Europa League, Bodo/Glimt-Lazio 2-0: Saltnes doppietta, a Baroni serve l'impresa all'Olimpico per raggiungere la semifinale

La Lazio perde per due a zero contro il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Baroni regge un tempo sul campo sintetico norvegese, sbandando all'inizio e ...

Bodo/Glimt–Lazio, le pagelle di CM: Mandas evita il tracollo, Saltnes da sogno

Bodo/Glimt – Lazio 2-0 LAZIO Mandas 7: risponde presente dopo 6 minuti su Hauge. Non può far nulla sui due gol, ma è decisivo con alm...

Bodo/Glimt-Lazio 0-2: Saltnes ne segna due e regala ai norvegesi la gara d'andata

Bodo 10 aprile 2025 - La neve gela le gambe della Lazio e invece esalta quelle del Bodo/Glimt. Nella sfida di andata di questo quarto di finale, i capitolini cadono per 2-0 in Norvegia, merito della ...

