Perugia Ever Zambelli scomparso nel nulla e task force per ritrovarlo ultimo avvistamento

Ever Zambelli, il 40enne scomparso da una struttura protetta nella zona tra Pierantonio e Umbertide nella giornata di domenica 13 aprile. Squadre speciali dei vigili del fuoco e forze dell'ordine in azione. L'uomo è stato visto per l'ultima volta alla stazione Sant'Anna. Ternitoday.it - Perugia, Ever Zambelli scomparso nel nulla e task force per ritrovarlo: l'ultimo avvistamento Leggi su Ternitoday.it Continuano le ricerche di, il 40enneda una struttura protetta nella zona tra Pierantonio e Umbertide nella giornata di domenica 13 aprile. Squadre speciali dei vigili del fuoco e forze dell'ordine in azione. L'uomo è stato visto per l'ultima volta alla stazione Sant'Anna.

