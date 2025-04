Lavori sul Corso spunta un mausoleo di epoca romana stop al cantiere

stop (momentaneo) ai Lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Negli ultimi giorni, infatti, sembra che – riporta Il Mattino – sia stato ritrovato, nel Corso degli scavi, un mausoleo di epoca romana, nei tratto situato di fronte alla sede della Banca d’Italia. A intimare lo. Salernotoday.it - Lavori sul Corso, spunta un mausoleo di epoca romana: stop al cantiere Leggi su Salernotoday.it (momentaneo) aidi riqualificazione diVittorio Emanuele a Salerno. Negli ultimi giorni, infatti, sembra che – riporta Il Mattino – sia stato ritrovato, neldegli scavi, undi, nei tratto situato di fronte alla sede della Banca d’Italia. A intimare lo.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Napoli, lavori in corso per l’estate: spunta il nome

C’è un nome nuovo per il mercato del Napoli: Giovanni Manna sta provando ad anticipare i tempi, arriva l’annuncio in diretta. Il Napoli lavora per il calciomercato estivo. Giovanni Manna sa bene ...

Fontana del Trianon, il sindaco: "Lavori in corso"

"Fontana del Trianon. Lavori in corso". Con un post su Facebook, il sindaco di Parma Michele Guerra, ha mostrato l'avanzamento dei lavori relativi alle opere del Parco Ducale. Nello specifico, il ...

Acqua e fogna nelle marine gallipoline, terminati gli interventi. Lavori ora su Corso Roma

GALLIPOLI – Nei giorni scorsi l'Acquedotto pugliese ha comunicato ufficialmente, tramite pec inviata agli uffici comunali di Gallipoli, che i lavori per il completamento del servizio idrico e ...

Lavori sul Corso, spunta un mausoleo di epoca romana: stop al cantiere. Piazza Augusto Imperatore, si avvicina la riapertura: “Restituiamo una meraviglia nascosta”. Roma restituisce tesori: spunta una testa in marmo nel cantiere del Mausoleo di Augusto. Scavi in piazza Pitagora, spunta il mausoleo della Salaria Vetus. Roma, ai Parioli torna alla luce il mausoleo della Salaria Vetus. Nel centro storico di Roma spunta un’antica testa in marmo, forse è Afrodite. Ne parlano su altre fonti

ilmattino.it comunica: Salerno, spuntano reperti romani: sospesi i lavori sul Corso - I resti della città antica sotto la città moderna che cambia volto. Un mausoleo di epoca romana è sbucato durante i lavori di ripavimentazione del Corso Vittorio ...

Riporta zon.it: Scoperta archeologica a Salerno: affiora un mausoleo romano, stop parziale ai lavori in Corso Vittorio Emanuele - Sospesi temporaneamente i lavori in una porzione del cantiere del terzo lotto di ripavimentazione di Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno.

Scrive nove.firenze.it: Galluzzo, dai lavori spunta un corso d'acqua sotterraneo - Se poi si tratta di un corso d'acqua "vivo" ma lontano dagli occhi, questa impressione - mista a un certo stupore - aumenta. Alcuni lavori in corso al Galluzzo in questi giorni hanno fatto ...