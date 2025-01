Gli Spurs sopravvivono allo spavento del secondo tempo e ottengono una rara vittoria

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-23 21:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il Tottenham ha registrato una fondamentaleper 3-2 sull’Hoffenheim in un emozionante incontro di Europa League alla PreZero Arena.I gol di James Maddison e Heung-Min Son hanno regalato agliil vantaggio e, nonostante una vivace reazione dei padroni di casa nel, ilgol di Son ha suggellato laper la squadra di Ange Postecoglou.Gli ospiti non avrebbero potuto chiedere un inizio migliore con Maddison che ha aperto le marcature già al terzo minuto.Pedro Porro ha fornito un assist preciso, infilando la palla attraverso la difesa dell’Hoffenheim per trovare Maddison, che ha superato il portiere Oliver Baumann.Il gol del nazionale inglese è stato il più veloce degliin Europa in questa stagione e ha dato il tono a una prestazione dominante nel primo