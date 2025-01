Puntomagazine.it - Giorno della Memoria 27 gennaio 2025 al Teatro Trianon-Viviani

“Io non dimentico”: allaShoah e gli 80 anni dalla LiberazioneLa Fondazione Valenzi organizza come ogni anno la celebrazione del. Lunedì 27alle ore 9,30 al, piazza Calenda 9 a Napoli saranno presenti centinaia di alunni e studenti delle scuolleCampania.In questa occasione si richiamerà anche l’anniversario degli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo il 25 aprile 1945.Saranno premiati gli elaborati degli Istituti scolastici che hanno partecipato al concorso “Io non dimentico”, giunto alla V edizione, rivolto agli studentiRegione Campania di ogni ordine e grado, che ha riguardato sia il tema generaleShoah sia l’anniversarioLiberazione.Le scuole premiate sono il Liceo Salvatore Cantone di Pomigliano D’Arco, l’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Pietramelara, l’Istituto Comprensivo Gaglione di Capodrise e l’Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato cui andrà anche una menzione speciale.