Ginnastica artistica, Elisa Iorio deve operarsi: cos'è successo all'argento olimpico in allenamento

ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico alla caviglia infortunata durante le Olimpiadi di Parigi 2024. L’emiliana aveva rimediato una distorsione durante le qualificazioni, ma aveva stretto i denti per partecipare alla finale a squadre e, a mezzo servizio, aveva eseguito un formidabile esercizio alle parallele asimmetriche, fondamentale per la conquista della medaglia d’argento (non aveva potuto esibirsi sugli altri attrezzi).Durante unnegli ultimi giorni, la quasi 22enne (spegnerà le candeline il prossimo 21 marzo) ha riscontrato un nuovo problema e così l’operazione si è resa inevitabile per fissare la caviglia. L’azzurra si stava preparando per competere alla Serie A che scatterà sabato 8 febbraio a Montichiari (in provincia di Brescia) e per iniziare la stagione che prevede gli Europei in primavera e i Mondiali a ottobre.