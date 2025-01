Lettera43.it - Germania, attivisti proiettano il saluto romano di Musk con la scritta “Heil” sulla gigafactory di Tesla

Leggi su Lettera43.it

Glitedeschi di Political Beauty (Zentrums für politische Schönheit) e i britannici di Let by Donkeys, hanno proiettatofacciata della fabbricadi Gruenheide, in, l’ormai celebre immagine di Elonintento a fare il, con lache precede il marchio di cui il miliardario è patron. View this post on Instagram A post shared by Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty)In un secondo momento laè stata illuminata invece dallaBoycott. Mentre è stato proiettato un video che invita a non acquistare le automobili di, sottolineando come «Elon, l’uomo più ricco del mondo, promuove l’estrema destra in Europa».The world’s richest man @elonis promoting the far right in Europe.