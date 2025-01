.com - Dai mobili agli elettrodomestici: le agevolazioni dei bonus casa 2025

Leggi su .com

La ristrutturazione di unaè già un investimento importante, un’opportunità per migliorare la classe energetica dell’immobile, ma è anche un’occasione per risparmiare nell’acquisto died. Come? Grazie alleche permettono di recuperare parte della spesa con una detrazione fiscale. Anche per ilil Governo ha previstoper l’acquisto dinuovi per interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di un immobile.Dai: ledeiSi tratta di una detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 5mila euro, confermando così il tetto stabilito nel 2024. Unche può essere utilizzato più volte su diversi im, l’importante è che chi ne fa richiesta benefici della detrazione per la ristrutturazione di un immobile sia su parti comuni dell’edificio, sia per il singolo appartamento o fabbricato.