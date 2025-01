Zonawrestling.net - WWE: Saltati i piani per il ritorno di Alexa Bliss?

Leggi su Zonawrestling.net

I rumor legati aldisi susseguono ormai da qualche mese. L’ex campionessa mondiale, che ha dato alla luce la sua prima figlia, Hendrix, nel novembre del 2023, sarebbe pronta a rientrare sul ring, e stando alle indiscrezioni sembrava che questo potesse avvenire proprio in queste settimane. A quanto pare, però, isarebbero cambiati – un’altra volta.Sfumata l’alleanza coi Wyatt Sicks?Come riporta PW Insider, infatti, la WWE avrebbe cambiato i programmi: inizialmente, infatti, ildiera previsto per qualche settimana fa a Raw, e nello specifico nella puntata del 13 gennaio a San Josè. In quell’occasioneavrebbe dovuto allinearsi con i Wyatt Sicks – verosimilmente nella faida che li vedeva coinvolti con il Final Testament. Questo evidentemente non è accaduto, e il passaggio dei Sicks a SmackDown dovrebbe aver posto la parola “fine” su questo piano ancora prima del suo inizio.