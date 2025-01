Scuolalink.it - Stipendio personale scolastico: da gennaio gli ANTICIPI sui benefici del nuovo CCNL [Tabelle CISL Scuola]

A partire da2025, tutto ilriceverà glisulloriguardante ieconomici legati al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro () per il triennio 2022-2024. Questa misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), punta a garantire un sostegno economico in attesa della definizione delcontratto. In allegato la tabella riassuntiva sugli, elaborata dalla. Anticipo basato sull’indennità di vacanza contrattuale L’importo dell’anticipo mensile è fissato in base a un moltiplicatore pari a 6,7 volte l’IVC (indennità di vacanza contrattuale) già erogata in via ordinaria. Nel cedolino stipendiale, questa nuova voce è identificata dal codice “975/xxx – Anticipo rinnovo2022-2024”, dove il codice “xxx” varia in base al profilo professionale del dipendente.