Separazione delle carriere Di Pietro sta con Meloni | È giusta arbitro e giocatore non possono far parte della stessa squadra

Leggi su Open.online

«La sudditanza al potere politico dipende solo dall’animus del giudice o del pm». Antonio Di, ex pm di punta del pool di Mani Pulite, si schiera con il governo e a favoretra giudici e pubblici ministeri. Se per l’Anm (Associazione nazionale magistrati) è una riforma che «isola e mortifica la funzione del pm», per Diè una misura assolutamente in linea con il dettato costituzionale. «Non è una dipietrata», ha detto in un’intervista a Fabrizio Caccia del CorriereSera. «È una naturale conseguenza dell’articolo 111». È proprio il testo – «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale» – che stabilirebbe la necessità di dividere le due figure.La posizione di Di: «unite sono un controsenso»«Leunite significa che giudice e pm fanno», ha spiegato.