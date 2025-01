Quotidiano.net - Nuovo gasdotto da 3.300 km per l’idrogeno

Produrre in Algeria e Tunisianecessario a decarbonizzare l’industria pesante, e trasportarlo in Italia, Germani e a Austria: è il senso della dichiarazione di intenti firmata ieri a Roma dai 5 Paesi, L’accordo prevede investimenti e nella produzione di idrogeno a zero emissioni nei due stati maghrebini, e la realizzare entro il 2030 unda 3.300 chilometri che dall’Algeria porti il gas alle industrie dei tre stati europei. I gasdotti del metano non sono adatti, occorre rifarli con acciai speciali. E per portaredal Nordafrica alla Germania, via Italia e Austria, bisogna anche costruire alcuni tratti ex novo. L’obiettivo dell’accordo è duplice: realizzare impianti in Nordafrica per la produzione di idrogeno verde (o blu con la cattura del carbonio), e completare entro il 2030 unda 3.