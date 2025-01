Ilfoglio.it - Nuovo attacco con coltello in Germania, ad Aschaffenburg. Per Scholz è un "atto di terrore"

Ennesimo choc in. Verso le 12, in un parco diin Baviera, un uomo ha aggredito con unda cucina un gruppo di bambini, uccidendo un bimbo di 2 anni e un 41enne probabilmente intervenuto per difendere i piccoli. Tre i feriti, tra cui ci sarebbe un’altra bambina colpita al collo. La polizia ha arrestato un 28enne afghano, il cui nome sarebbe Enamullah O., già noto alle autorità per atti violenti. L’uomo avrebbe interrotto a dicembre la propria domanda d’asilo, con relativa e conseguente richiesta di lasciare il paese da parte delle autorità tedesche. Secondo quanto riportato dal ministro bavarese dell’Interno Joachim Herrmann, l’accusato sarebbe noto come psichicamente disturbato. Non verrebbe considerata primaria la pista terrorista e secondo Herrmann non ci sarebbe una matrice islamista.