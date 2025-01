Anteprima24.it - Napoli, bimbo di 9 anni alla guida di una minimoto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche un bambino di 9sorpresodi unacon motore a scoppio tra le infrazioni rilevate nell’ambito dei controlli effettuati dPolizia Locale a. La sua situazione è stata segnalataProcura dei Minori.Per il resto gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo sono intervenuti per i rilievi di un incidente stradale in via Ferrante Imparato che ha portato all’identificazione e all’arresto di un individuo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.L’Unità Operativa Stella ha eseguito controlli sul rispetto del codice della strada nella zona tra via Arenaccia e piazza Ottocalli, elevando 17 sanzioni per violazioni quali circolazione contromano, mancanza di documenti,con patente scaduta e mancata revisione. Sono stati anche effettuati controlli su 5 attività commerciali, che hanno portato all’emissione di 4 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e al sequestro di 30 kg di alimenti non conformilegge.