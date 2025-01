Musica | l ’atmosfera intima e ricca di suggestioni sonore di Gianluca Becuzzi live al Punk Tank Café

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 24 gennaio ildi Napoli ospiterà un evento per gli appassionati disperimentale. A partire dalle ore 22:00, in Piazza Dante 40,, porterà il suoin undi. L’ingresso è libero.La serata sarà arricchita dal pre e postDJ set di Pietro Perditempo, che accompagnerà il pubblico con sonorità selezionate per completare l’esperienza.Chi èè un musicista e compositore attivo sin dalla prima metà degli anni ’80. Fondatore dei Limbo, voce dei Pankow e protagonista di un progetto solista sotto il nome di Kinetix, ha attraversato decenni di evoluzionili.A partire dal 1999, il suo lavoro ha assunto un’impronta fortemente sperimentale, con un’estetica che spazia tra il micro e macro rumore, la drone music e gli esperimenti vocali.