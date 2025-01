Ilgiorno.it - Mercato immobiliare, Milano è sempre la città più attrattiva d’Italia. Monza sorpassa Bergamo

Se nella nuova edizione del Market Appeal Index ladisi conferma, senza sorprese, la piùd'Italia tra i grandi centri, èa conquistare la prima posizione tra i capoluoghi di provincia,ndo. Questa la situazione fotografata dall'indice elaborato da.it Insights, proptech company del gruppo di.it, il portalespecializzato in big data e market intelligence per il settore, che misura l'appetibilità dei mercati immobiliari, in due diverse classifiche dedicate alle 12 Grandie a tutti gli altri capoluoghi di provincia. Si tratta di un indice che esprime un punteggio di attrattività delda 1 a 100 attraverso i volumi di offerta, le ricerche e i contatti ricevuti per gli annunci, ordinando tutti i capoluoghi di provincia dalpiù attrattivo a quello meno attrattivo.