Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 4-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano serve per il set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Game. Dritto lungolinea vincente dell’azzurro, ma dopo il cambio camposervirà per il set.40-30 Risposta di dritto perentoria del tennista di Atlanta.40-15 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio del torinese.30-15 Scappa via il rovescio in back di.15-15 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro.0-15and volley di Lorenzo disinnescato dalla risposta dell’avversario.5-3 Game. Se ne va anche questa risposta di, cheora per restare nel set.40-0 Prima esterna vincente dello statunitense.30-0 Decolla la risposta di rovescio del torinese.15-0 Servizio vincente del.4-3 Break. Scambio rocambolesco in cui Lorenzo non se la sente di azzardare un difficile smash in arretramento e viene punito dal dritto lungolinea fulmineo dell’avversario.