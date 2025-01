Lavoro | nei primi 3 mesi del 2025 si ricercano 14 milioni di dipendenti

Panorama.it - Lavoro: nei primi 3 mesi del 2025 si ricercano 1,4 milioni di dipendenti

Secondo l’ultima ricerca condotta da Unioncamere, nel solo mese di gennaio le imprese italiane necessitano di circa 497mila nuovi lavoratori. Tale previsione è stata effettuata tramite l’utilizzo di Excelsior, un sistema informatico progettato in collaborazione tra Unioncamere e il Ministero dele delle Politiche Sociali, grazie anche al Programma nazionale Giovani, donne ecofinanziato dall’Unione europea. Tuttavia le previsioni occupazionali non sono molto confortanti. Infatti si prevede una difficoltà di coprire circa 246mila posizioni lavorative vacanti rispetto alle complessive 497mila, soprattutto per la mancanza di persone disposte a svolgere determinate mansioni. Infatti si assiste ad una situazione paradossale, nella quale in determinati settori c’è un surplus di domanda rispetto a quelle che sono le reali esigenze, mentre in altri la carenza di lavoratori è un problema difficile da risolvere.