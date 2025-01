Lettera43.it - La guida completa ai Grammy Awards 2025: data, location e tutto ciò che c’è da sapere

pronto per la 67esima edizione dei, i massimi riconoscimenti per l’industria musicale negli Stati Uniti e al mondo. La cerimonia di premiazione si terrà anche quest’anno presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, ex Staples Center nonché casa dei Lakers in Nba, domenica 2 febbraio alle 17 locali, quando in Italia saranno le 2 del mattino. Alla conduzione, per il quinto anno consecutivo, ci sarà il comico originario di Johannesburg Trevor Noah, celebre per aver presentato per sette anni fino al 2022 il Daily Show su Comedy Central. Per quanto riguarda gli artisti in gara, i riflettori sono puntati sopratsu Beyoncé che, con le 11 nomination, domina davanti a Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Kendrick Lamar. Queen Bey andrà a caccia della sua prima vittoria nella categoria Album dell’anno, che finora le sempre sfuggita.