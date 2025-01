Ferraratoday.it - In possesso di un bastone con dischi metallici, urla verso i passanti: denunciato

Leggi su Ferraratoday.it

E' stato sorpreso a girovagare per le vie di Cento indi un, gridando frasi senza senso. E' scattata la denuncia nei confronti di un uomo, che ha incrociato alcuni cittadini in via Guercino. L'episodio è avvenuto nello scorso mercoledì 15.Iscriviti al canale WhatsApp di.