Il Pacifico è una polveriera: gli Stati Uniti riuniscono gli alleati dell'area per discutere del rafforzamento della loro presenza militare

Le mire espansionisticheCina, che minacciano Taiwan, e le continue provocazioniCorea del Nord sono state al centroprima riunione dei ministri degli Esteri di, Giappone, India e Australia nel cosiddetto formato Quad (Quadrilateral Security Dialogue), da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca. Davanti alle tensioni crescenti, i ministri hanno ribadito che “il diritto internazionale, la pace e la sicurezza in tutti i settori, compresa la sfera marittima, costituiscono la base per la prosperità dell’Indo-”.Stando a quanto si legge nella nota congiunta, “ci opponiamo fermamente a qualsiasi azione unilaterale che cerchi di cambiare lo status quo attraverso la forza o la coercizione”. Per contrastare queste manovre ostili, i quattro Paesi si impegnano a “rafforzare la sicurezza marittima, economica e tecnologicaregione di fronte alle crescenti minacce, nonché a promuovere catene di approvvigionamento affidabili e resilienti”.