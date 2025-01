Game-experience.it - Horizon MMO non è stato cancellato da NCSoft, precisa un report

La notizia della presunta cancellazione dell’MMO basato sulla serieè stata smentita. Sebbeneabbia annullato un progetto chiamato “Project H”, si è chiarito che questo non ha nulla a che vedere con il gioco legato all’universo di. Il titolo, ora noto come “Project Skyline”, rimane in sviluppo, portando avanti la collaborazione tra Sony e.La confusione è nata da un articolo pubblicato da MTN, che riportava la cancellazione di un gioco interno a, denominato “Project H”. Questo, secondo iler Seo Jeong-geun, si riferisce a un progetto non legato alla saga. In realtà, l’MMO ispirato al franchise di Guerrilla Games èrinominato “Project Skyline”, come confermato da utenti su ResetEra e dal forum coreano Ruliweb.La questione è attribuibile a una gestione poco chiara dei nomi in codice utilizzati daper i propri progetti.