Gad Lerner a Sinalunga | ‘Gaza Odio e amore per Israele’

– GadperGad, provincia di Siena. Domenica 26 gennaio alle ore 21.15 al teatro Ciro Pinsuti il giornalista presenta il suo nuovo libroper.Gadne parla con Rosy Bindi, in una serata introdotta da sindaco Edo Zacchei.Analisi della situazione della striscia di Gaza, dall’attacco del 7 ottobre 2023 fino ai risvolti odierniRosy Bindi di casa a, città in cui è nata l’ex ministra, ex presidente Pd, ex vicepresidente Camera dei DeputatiIl nuovo libro di Gadperesplora il complesso conflitto tra Israele e Palestina. L’autore si confronta con il “fanatismo identitario che è riuscito a contagiare entrambi i popoli in guerra. Da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, Gaddeve fare i conti con l’esclusivismo della destra sionista”.